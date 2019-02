A Trento la presentazione del libro “Guerra alla guerra!”

Giovedì 7 febbraio alle 20.30, presso la Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino, in via Torre d’Augusto 35, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Ugo De Grandis “Guerra alla guerra! I socialisti scledensi e vicentini al “Processo di Pradamano”

Da questo libro emerge quello che fu definito il più grande procedimento di giustizia militare del primo conflitto mondiale. L’autore, che ha al suo attivo numerose pubblicazioni sulla storia della Resistenza vicentina, dialogherà assieme allo storico Quinto Antonelli.

Ugo De Grandis nel sua ultima fatica editoriale ha riportato alla luce la vita e le vicende di Pietro Pietrobelli, giovane socialista di Schio che, assieme ad altri militanti provenienti da diverse regioni italiane, negli anni 1916-1917 fece propaganda a favore della cessazione della guerra.

I giovani oppositori che ruotavano attorno a Pietrobelli, circa una cinquantina di persone, furono arrestate e processate. Il processo, fortemente voluto dal generale Luigi Cadorna per impartire un duro segnale al Paese e alle truppe, sempre più amareggiate e demotivate a causa della durezza del conflitto, si tenne a Pradamano, in provincia di Udine, tra il luglio e l’agosto del 1917.

Grazie a un’approfondita ricerca d’archivio che ha permesso la scoperta di documenti inediti, tutte le tappe di questo procedimento giudiziario sono minuziosamente ricostruite nel volume di De Grandis “Guerra alla guerra!”.

Di questo importante lavoro, dedicato, come afferma lo stesso autore, «a quanti, in ogni parte del mondo, combattono contro le guerre imperialiste, le ingiustizie, i soprusi, gli interessi del capitale e delle multinazionali, i governi dispotici e corrotti, come fecero cento anni fa i militanti socialisti processati a Pradamano», l’autore parlerà a Trento il 7 febbraio assieme a Quinto Antonelli della Fondazione Museo storico del Trentino.

L’appuntamento, ad ingresso libero.