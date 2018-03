Domenica 18 marzo alle ore 18.00 – tornano Le Merlinate! – in scena al Portland la storia dei leggendari Pink Floyd

pubblicato da: Francesca Gregori in musica

Domenica 18 marzo alle ore 18.00 torna al Teatro Portland l’appuntamento con Le Merlinate, guide all’ascolto in compagnia del musicista, compositore e storico della musica del ‘900 Enrico Merlin. Un incontro dedicato ai leggendari Pink Floyd! Le Merlinate sono un evento unico dove racconti, aneddoti e musica si incontrano per creare nuove armonie ed accordi tra pubblico affascinato dal mondo della musica ed esperti del settore, che certamente, grazie alla competenza e conoscenze di Enrico Merlin troveranno spunti e attimi di poesia musicale.

Fin dal primo disco, Piper at the Gates of Dawn, i Pink Floyd sperimentano un nuovo metodo di assemblaggio dei materiali sonori, in cui la connotazione timbrica assurge a parametro primario. Melodia e armonia sono sicuramente importanti, ma sembrano davvero essere al servizio di una musica costruita su nuove coordinate, almeno nel campo del Rock. Una dimostrazione di coerenza artistica che però sfugge al desiderio medio del fan, quasi a dire: «Noi siamo i Pink Floyd, noi stabiliamo la direzione.» E a quel punto si generava un approccio fideistico straordinario, tale che il fan amava prima i Pink Floyd, che non la loro musica. Pochi altri artisti sono riusciti a vincere questa sfida. Da dove nasce questa corrente espressiva, quali le sue radici e come si è sviluppata, anche confrontandosi con i contemporanei?

Le Merlinate si tengono presso il Teatro Portland, in via Papiria 8 a Piedicastello (Trento).

Biglietteria

Intero: 15 Euro

Ridotto: 10 Euro (La tariffa ridotta si applica a: under 18, Carta dello Studente, soci Portland e allievi di scuole di musica e conservatorio).

I biglietti sono acquistabili sul sito del Teatro Portland, presso la segreteria del teatro in orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00).

I biglietti sono altresì acquistabili presso le biglietterie dei Teatri di Pergine, Meano e Villazzano, oltre che al Teatro Portland.

TEATRO PORTLAND

via Papiria 8 – 38122 – Trento

Informazioni:

tel. 0461.924470 (feriale)

cell. 339.1313989 (festivo)

info@teatroportland.it

www.teatroportland.it

