A Rovereto torna Green Week: “Seta Tech, Le nuove vie della Seta”

Giovedì 28 febbraio 2019 a Rovereto, a Palazzo Piomarta presso l’aula Magna – C.so Bettini – Rovereto alle ore 18.00 un evento sul tema “Seta Tech, Le nuove vie della Seta”, dedicato al progetto nato a Rovereto con l’obiettivo di favorire la rinascita della produzione della seta in Italia, sfruttando terreni incolti per la coltivazione dei gelsi.

Il fine è un tipo di agricoltura ad alto valore aggiunto: la seta ha infatti proprietà straordinarie che possono essere sfruttate non solo per il settore tessile, ma anche in ambito medico, farmaceutico e industriale.

Tra gli ospiti della serata “Seta Tech, Le nuove vie della Seta”, Sergio Calò, direttore di Venetian Cluster, Sergio Tamborini, amministratore delegato di Ratti, l’azienda tessile comasca nota per la lavorazione della seta nell’alta moda, Carlo Santulli, autore di Biomimetica (Ciesse Editore) e professore dell’Università degli studi di Camerino, e Gunter Pauli, autore di Economia in 3D (Edizioni Ambiente), che, in collegamento Skype da Città del Capo, parlerà dei progetti che ha ispirato Rovereto in chiave di blueconomy.

Come ormai da tradizione, la Green Week include tra i suoi eventi le “Fabbriche della sostenibilità”: da martedì 26 a giovedì 28 febbraio una ventina di aziende di Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna dimostreranno coi fatti cosa voglia dire essere un’impresa verde.

L’ottava edizione vede molti enti collaborare. Tra questi: Provincia di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach, MUSE – Museo delle Scienze, Trentino Sviluppo, Comune di Rovereto, Fondazione Francesco Fabbri.

L’evento è promosso da ItalyPost, Fondazione Symbola, Buone Notizie del Corriere della Sera e curata da Goodnet – Territori in Rete