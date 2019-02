Al Muse “Facciamo goal!” la settimana dello sviluppo sostenibile

Dal 19 – 22 febbraio 2019 al Museo delle Scienze di Trento, “Facciamo goal!” la settimana degli SDG, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU

Il MUSE propone alle scuole e alla cittadinanza “Facciamo goal!”, la prima edizione della Settimana degli SDG (Sustainable development goals, gli obiettivi di sviluppo sostenibili dell’Agenda 2030) con

Consapevole del ruolo dell’educazione e dell’importanza primaria di rivolgersi ai giovani – in linea con la propria missione di divulgazione e sensibilizzazione del pubblico su temi naturalistici e scientifici – il Museo ha posto gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU al centro della propria programmazione.

Come primo passo, la settimana degli SDG di febbraio si propone quindi di delineare e proporre i contenuti degli obiettivi di sviluppo sostenibili mediante attività, laboratori e proposte che si rivolgono al mondo della scuola, ma anche a studenti, insegnanti e famiglie, per scoprire e affrontare le tematiche della sostenibilità in modo interattivo e divertente.

Nel corso della settimana, ogni giorno, nelle sale del Museo saranno disponibili attività laboratoriali sia su prenotazione che a fruizione libera, appuntamenti per confrontarsi direttamente con i ricercatori, laboratori per famiglie, momenti di formazione per i docenti e spunti di riflessione per tutti coloro che visiteranno il museo.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto TASK – Toward A Sustainable Know-how avviato nel 2017 grazie al Bando “I comunicatori STAR della scienza” della Provincia autonoma di Trento. Il progetto ha in carico la diffusione dei temi dell’Agenda 2030 dell’ONU e la promozione della ricerca trentina, anche in sinergia fra gli Enti del Sistema Trentino dell’Alta formazione e della Ricerca (STAR). In quest’ottica, la settimana degli SDG vede il coinvolgimento sinergico della Fondazione Edmund Mach e offre alle scuole la possibilità di incontrare i ricercatori del MUSE per conoscere l’attività di ricerca svolta dal museo.

Gli SDG

Il 25 settembre 2015 gli Stati Membri dell’ONU hanno firmato una nuova agenda programmatica mondiale: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. In questo documento sono descritti i 17 obiettivi (Sustainable Development Goals – SDG) da raggiungere entro il 2030. Si tratta di 17 ambiti prioritari nei quali occorre intervenire, tenendo presenti le connessioni e le interazioni che li legano.

LE ATTIVITA’ SPECIALI PER IL PUBBLICO:

DESTINAZIONE 2030

Martedì 19 e giovedì 21 febbraio, ore 16.30

Target: 11+. Tariffa: 3,00€. Necessaria prenotazione: 0461 270311. E’ possibile partecipare alla sola attività, senza obbligo di ingresso al museo.

Come sarà il 2030? Quali cambiamenti ci aspettiamo? Attraverso un semplice gioco si potrà scoprire sulla propria pelle cos’è la complessità e l’importanza delle connessioni fra i molti elementi che costituiscono il sistema planetario in cui viviamo. I 17 SDG forniscono la chiave per comprendere il significato del concetto di sostenibilità e una guida verso la nostra destinazione.

MINI-REPORTER ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE

Venerdì 22 febbraio, ore 16.30

Target: 8-12. Tariffa: 3,00€. Necessaria prenotazione: 0461 270311. E’ possibile partecipare alla sola attività, senza obbligo di ingresso al museo. Attività in collaborazione con PLaNCK!

Qual è il rapporto tra l’uomo e l’ambiente? Cosa significa “sostenibilità”? Cosa sono le risorse? Si scoprirà l’ambiente in cui viviamo, con il suo fascino e le criticità nel rapporto che abbiamo con lui. Il tutto attraverso un’attività di giornalismo scientifico: si lavorerà come in una redazione per realizzare un articolo di giornale su tematiche legate all’ambiente.

LE ATTIVITA’ A FRUIZIONE CONTINUA PER IL PUBBLICO:

GIOCA CON LA SOSTENIBILITÀ

mar-ven 10-17, sab e dom 10-19

Target: tutti. Tariffa compresa nel biglietto di ingresso.

Giocando si impara. Scienza, ingegno e sfida per avvicinarsi ai temi della sostenibilità.

CON I PIEDI PER TERRA!

mar-gio 10-17, sab- dom 10.30-18

Target: tutti. Tariffa: compresa nel biglietto di ingresso.

Uno science show alla Sfera NOAA sull’impronta ecologica per conoscere e misurare il nostro impatto sul pianeta.

MEMORIE GLACIALI

mar-ven 10-17, sab e dom 10-19

Target: tutti. Tariffa: compresa nel biglietto di ingresso.

Il tempo passa. Le cose cambiano. E tu, hai buona memoria?

GO GOALS

mar-ven 10-17

Target: tutti. Tariffa: compresa nel biglietto di ingresso.

Il gioco da tavolo sugli SDG realizzato dal Centro Regionale di Informazione dell’ONU.

ALLERTA ALLUVIONE: TUTTI PRONTI!

mar-ven 10-17

Target: tutti. Tariffa: compresa nel biglietto di ingresso.

Una simulazione di allerta alluvione per scoprire come affrontare questi eventi. Attività in collaborazione con LIFE FRANCA.

LA SIGNORA ZANZ

mar-ven 10-17

Target: tutti. Tariffa: compresa nel biglietto di ingresso.

La zanzara tigre in Trentino si racconta in un video. Impariamo a conoscerla. Attività in collaborazione con FEM.

LE SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ: FACCIAMO GOAL!

mar-ven 10-17

Target: tutti. Tariffa: compresa nel biglietto di ingresso.

Allenati per raggiungere gli Obiettivi si sostenibilità, dribbla i problemi del mondo e metti a segno il pallone in rete. Diventa ambasciatore degli SDG e coinvolgi altre persone nell’impresa collettiva per realizzare un futuro sostenibile.