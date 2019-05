“I Romani nelle Alpi”: incontro con la docente Elvira Migliaro

Mercoledì 29 maggio, alle ore 17.00, allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, in piazza Cesare Battisti a Trento, si terrà l’incontro “I Romani nelle Alpi. A 150 anni dalla scoperta della Tavola di Cles” tenuto da Elvira Migliario docente di Storia romana presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento.

L’iniziativa “I Romani nelle Alpi. A 150 anni dalla scoperta della Tavola di Cles”, si svolge nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale curate dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali provinciale

Quando, e perché, le Alpi entrarono nell’orizzonte degli interessi di Roma? Quali furono le principali tappe che portarono all’acquisizione del controllo della regione alpina? Con quali interventi strutturali, strumenti giuridici, e pratiche amministrative, le Alpi e i popoli che le abitavano divennero parte integrante del sistema imperiale romano? Partendo da questi quesiti l’incontro intende affrontare alcuni temi rilevanti per la storia della regione trentino-altoatesina, ma anche della storia europea.

Tra le testimonianze che attestano la romanizzazione del territorio trentino, la Tavola clesiana, scoperta nel 1869 a Campi Neri di Cles, riveste un ruolo di notevole importanza. La tavola in bronzo, conservata al Castello del Buonconsiglio, risale al 46 dopo Cristo e riporta l’editto con cui l’imperatore Claudio conferisce la cittadinanza romana agli Anauni, gli abitanti della Val di Non. Nel documento è nominata per la prima volta la città di Tridentum come splendidum Municipium.