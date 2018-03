Sciara Progetti / Ture Magro – MALANOVA – 23 marzo 2018, ore 21 – Teatro Portland – Trento

Sciara Progetti / Ture Magro – MALANOVA – 23 marzo 2018, ore 21 – Teatro Portland – Trento



pubblicato da: Francesca Gregori in teatro & danza

Uno spettacolo che parla di donne e di violenza e mette al centro dell’attenzione il corpo e il cuore di un uomo. Capovolge ogni punto di vista.

Cosa è una malanova? È una cattiva notizia. Qualcosa che avresti voluto non sapere. Chi è Malanova? Una ragazzina. La sua storia ce la racconta un giovane uomo, Salvatore, che ricorda di averle voluto bene, di averla desiderata e di averla ritrovata dentro ad una storia di violenza sconvolgente. Salvatore attraversa a piedi piazze e i vicoli stretti, ascolta le donne parlare di matrimoni, battesimi e funerali, partecipa alle feste ed ai riti di sempre, e si interroga sulle cose viste e sentite, sul rispetto, sull’onore. Salvatore farà partecipi di quel sopruso più sottile, subdolo, sotterraneo che passa per i gesti di tutti, che si muove attraverso una parola che mal nutre una mentalità incarnata, quasi impossibile da scorporare. Quasi impossibile.

Malanova è il tentativo fatto a quattro mani da due autori teatrali, un uomo ed una donna, che hanno deciso di non nascondere mai la propria stessa fragilità, perfettamente in accordo nel voler trasformare la retorica della denuncia in una indagine al maschile, un’esplorazione edipica sulla responsabilità, sulla convivenza e sull’essere coinvolti, come esseri umani, in una trama di fondo che ci rende tutti ugualmente responsabili della vita degli altri.

Raccontiamo Malanova, storia cruda e inenarrabile, ma edificante come tutte le storie compiute e non puramente celebrative o provocatorie. Raccontiamo Malanova perché non è una vicenda semplicemente accaduta nel Sud Italia, ma è una storia d’Italia, presa per intero, non di quel paese laggiù, ma del nostro Paese in ogni dove, attorno a chiunque di noi. Raccontiamo Malanova perché ascoltare in che modo un altro essere umano si sia liberato dal tentativo di soppressione del suo spirito, attraverso l’annullamento del suo corpo e dei suoi desideri, ci può far credere, una volta di più, nella nostra umanità. E credere in questa umanità, nella compassione speciale che si crea a teatro, a partire dall’esperienza che in esso si fa, è un atto d’amore.

Malanova, storia cruda e inenarrabile, ma edificante come tutte le storie compiute e non puramente celebrative o provocatorie, è stata resa pubblica nei suoi particolari di cronaca nell’omonimo romanzo scritto dalla giornalista Cristina Zagaria e da Anna Maria Scarfò, edito dalla Sperling & Kupfer.

TURE MAGRO

Attore e sceneggiatore. Vincitore dei Nastri D’argento 2009 e 2011 come Sceneggiatore e di diversi altri premi con gli spettacoli “Padroni delle nostre vite” e “Chopin e l’ipod nano”.

La sua formazione si è creata tra l’Italia e l’Inghilterra lavorando nel cinema e nel teatro. Dal 2004 lavora con diverse compagnie in Italia e dal 2009, fondando la compagnia SciaraProgetti, porta i propri spettacoli in tournée in Italia, Germania e Cile.

FLAVIA GALLO

È traduttrice per le arti performative ed insegnante di lingue attraverso le arti sceniche, la poesia e la letteratura. Vincitrice del IV Concorso Europeo di Drammaturgia per Giovani Ernesto Calindri Milano e del Premio Speciale della giuria al V Concorso di Critica teatrale indetto dal Teatro Libero di Palermo, ha maturato una ricca formazione interculturale in teatro, drammaturgia e in pedagogia dell’espressione. Regista e drammaturga, ha firmato diverse opere tra le quali Bella e Bestia, La primavera di Jeanne D’Arc, promossi e finanziati dal Teatro di Roma.

SCIARA PROGETTI

La Compagnia Sciara Progetti Teatro è stata fondata nel 2009 dall’attore Ture Magro insieme ad un gruppo di giovani professionisti provenienti da diverse esperienze artistiche e professionali in ambito teatrale, cinematografico e della psicologia. Negli ultimi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed ha portato il proprio lavoro in tutta Italia, Germania e Sud America. Nata in Sicilia, dopo numerose esperienze all’estero, la compagnia si è stabilita in Emilia Romagna, dal 2015 ha sede operativa nel Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda, e dal 2016 è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.

Il teatro di SciaraProgetti nasce dalla necessità di raccontare il mondo che attraversiamo. Un teatro in cui l’attore è lo strumento principale per esprimere una forza in equilibrio tra parola e immagine, e che nasce da una forte urgenza di comunicare tematiche sociali e conflitti umani. Lo studio del visivo e l’interpretazione teatrale sono la base su cui si fonda il processo di creazione.

Il lavoro di Sciara Progetti si sviluppa attraverso due principali attività: la produzione teatrale e l’attività laboratoriale; a queste ultime si è aggiunta la progettazione e la realizzazione di Progetti Europei in collaborazione con enti e associazioni di tutta Europa, nonché eventi e rassegne che integrano la mission primaria della Compagnia: utilizzare il teatro come strumento per la rappresentazione dell’Oggi; esprimere attraverso il lavoro di creazione e rappresentazione, l’urgenza di comunicare la condizione dell’uomo nel presente; andare verso il pubblico e portare Teatro dove non arriva; avvicinare il giovane pubblico con produzioni che possano creare stimoli ed essere la cerniera adeguata per aprire l’attualità e comprenderla attraverso l’arte.

Teatro Portland, Via Papiria, Trento

Pubblicato il 21 marzo, 2018 @ 12:47 pm.

Trento Blog è un supplemento alla testata Blogosphera, registrata presso il tribunale di Trento (n. 1369/08)

Blogosphera: Direttore responsabile: Andrea Bianchi - Editore: Etymo srl

Redazione: c/o Etymo srl - Via Brescia, 37 - 38122 Trento (TN) - tel. 0461.236456 - redazione@etymo.com

© 2006-2010



Policy di utilizzo dei cookies



è un supplemento alla testata Blogosphera, registrata presso il tribunale di Trento (n. 1369/08): Direttore responsabile: Andrea Bianchi - Editore: Etymo srlRedazione: c/o Etymo srl - Via Brescia, 37 - 38122 Trento (TN) - tel. 0461.236456 - redazione@etymo.com© 2006-2010 etymo s.r.l. P.IVA 02242430219. Alcuni diritti sono riservati sotto licenza Licenza Creative Commons