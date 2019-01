“Stasera che scienza!” all’FBK di Trento

Questa sera, 24 gennaio 2019 ore 20.30 alla Fondazione Bruno Kessler di Trento in via Santa Croce 77 l’evento “Stasera che scienza!”

Il “mistero” è l’esperienza più bella che possiamo fare, diceva Einstein. Culla dell’arte e della scienza. E la scienza affronta l’ignoto per aiutarci a scoprire ciò che ancora non conosciamo. Tra indagini del CICAP e classici del “mistero”, una cavalcata per scoprire perché la scienza, nonostante i suoi limiti, è quanto di più prezioso l’uomo sia riuscito a inventare. Partecipate numerosi al primo evento di “Stasera che scienza!”, un ciclo di conferenze serali alla Fondazione Bruno Kessler con alcuni tra i più popolari comunicatori della scienza italiani.

INDAGARE MISTERI CON LA LENTE DELLA SCIENZA

Spesso crediamo alla magia, ai fenomeni paranormali o alle notizie più improbabili perché, in qualche modo, i nostri sensi e il modo in cui funziona la nostra mente ci hanno spinto a credere all’incredibile. Crediamo, insomma, a quello che vedono i nostri occhi, che sentono le nostre orecchie o che ci sembra a una prima impressione: dimenticando, però, che talvolta possiamo tutti cadere in errore. Massimo Polidoro presenterà alcuni paradossi percettivi e trabocchetti cognitivi, illustrando come la nostra mente possa trarci in inganno e farci credere a fenomeni inesistenti.

Nel suo incontro, che prevede anche qualche “esperimento” con il pubblico, approfondirà diversi argomenti – dalla lettura del pensiero all’attendibilità dei testimoni oculari, dalla psicologia dell’insolito ai trucchi di maghi e veggenti – e spiegherà come sia possibile affrontare il mondo dell’insolito con gli strumenti della scienza e difendersi dalle bufale che imperversano sul web e non solo. Alla fine della conferenza è previsto uno spazio di dialogo con i partecipanti.

Massimo Polidoro, scrittore e divulgatore scientifico, è tra i massimi esperti nel campo dell’inganno e delle pseudoscienze. Segretario del CICAP, ha insegnato Metodo scientifico e Psicologia dell’insolito all’Università di Milano-Bicocca e insegna ora Comunicazione scientifica ai dottorandi dell’Università di Padova. Autore e conduttore televisivo, presenta a “Superquark” una rubrica sulla Psicologia delle bufale. È autore di 50 libri, tra gli ultimi “Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia” (Bompiani) e “Leonardo. Il romanzo di un genio ribelle” (Piemme).

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI.