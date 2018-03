Mercoledì 21 marzo 2018, ore 17.30 – Dal testo all’immagine – Il Vangelo attraverso lo sguardo di un teologo e di uno storico dell’arte

Don Marcello Farina ed Ezio Chini proporranno in questo incontro una lettura parallela di un episodio del Vangelo che è stato fonte di ispirazione per alcune opere del Museo Diocesano Tridentino. L’attenzione si soffermerà in particolare sul dipinto di Carl Henrici (1780 circa) La comunione degli apostoli, una tela di grande interesse storico-artistico e iconografico. II dipinto della collezione sarà al centro del dialogo di due diverse ‘voci’, due punti di vista originali capaci di osservare queste opere da prospettive differenti e complementari.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. Inizio ore 17.30.

Marcello Farina

(1940), prete diocesano, già insegnante di filosofia al liceo, professore all’Università di Trento, docente presso il Corso superiore di scienze religiose della Fondazione Bruno Kessler e presso l’Università della terza età, divulgatore di tematiche filosofiche e religiose, è un testimone di fede e un esploratore sul confine tra fede e pensiero. Tra i suoi libri, apprezzati e amati da un pubblico sempre più vasto, “Le parole nel quotidiano. I Vangeli domenicali per i non addetti ai lavori” (Milano 2001) e “Parole che contano. Commento ai Vangeli domenicali” (Milano 2004-2006). Per il Margine ha pubblicato numerosi libri di grande successo tra i quali: “A rinascere si impara. Filosofia per tutti” (Trento 2006), “Grammatica della speranza. Avvento Natale Epifania” (Trento 2009), “Lasciatevi stupire dalla Luce. Riflessioni pasquali” (Trento 2009), “E per un uomo la terra. Lorenzo Guetti, curato di campagna” (Trento 2011), “Frammenti dell’umano” (Trento 2012); “Li guiderò a fresche sorgenti. Il canto di papa Francesco” (Trento 2013), “La tenerezza accompagnatrice di Dio” (2015).

Ezio Chini

(1950), storico dell’arte, si laurea con Mina Gregori all’Università di Firenze (1975). Dal 1978 al 2010 ricopre l’incarico di funzionario della Provincia Autonoma di Trento e nell’ambito dell’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento gli vengono affidati i seguenti incarichi di carattere direttivo: coordinamento dell’attività di catalogazione del patrimonio artistico del Trentino (1978-1982); direzione restauri opere mobili ed affreschi (1981-1987; 1999-2003); direzione (come sostituto) del Museo Provinciale d’Arte, Castello del Buonconsiglio (1988-1990); direttore di Divisione, settore storico-artistico, Castello del Buonconsiglio, dal novembre 2003. È autore di circa 250 pubblicazioni, sull’arte a Firenze, nel Veneto, in Lombardia e soprattutto in Trentino, con particolare riferimento ai secoli XVI-XVIII, al Castello del Buonconsiglio e ai pittori Girolamo Romanino, Marcello Fogolino, Dosso e Battista Dossi. È organizzatore di numerose mostre, fra cui Dipinti su tela. Restauri (1983); Girolamo Romanino (2006;in collab. con L. Camerlengo, F. Frangi, F. de Gramatica); L’arte riscoperta (2000; in collab. con P. Pizzamano ed E. Mich). È socio dell’Accademia degli Agiati, della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche e di Italia Nostra (membro della Direzione). Nell’ambito di Italia Nostra – Sezione di Trento, coordina dal 2017 il progetto Trento città dipinta. Un patrimonio da salvare.

Museo Diocesano Tridentino

Piazza Duomo, 18 – 38122 Trento

tel 0461 234419 – fax 0461.260133

press@museodiocesanotridentino.it

www.museodiocesanotridentino.it

