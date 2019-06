“In viaggio con l’Alzheimer Fest”. Tutti gli appuntamenti.

Dal 6 al 16 giugno 2019 in diverse località del Trentino “In viaggio con l’Alzheimer Fest”. Manifestazioni, incontri, dibattiti e spettacoli. Il finale in programma a Levico Terme il 15 e il 16 giugno.

Sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche, sanitarie, sociali, culturali, che le famiglie devono affrontare quando un loro caro viene colpito dall’Alzheimer o da altre forme di demenza: è lo scopo dell’iniziativa “In viaggio con l’Alzheimer Fest”, in programma in diverse località del Trentino dal 6 al 16 giugno, una tappa dell’iniziativa nazionale che si svolgerà a Treviso dal 13 al 15 settembre. Manifestazioni, incontri, dibattiti e spettacoli per una decina di giorni e, la conclusione, a Levico Terme il 15 e il 16 giugno con attività al lago, nel borgo e nel Parco delle Terme.

“Si tratta di una malattia che inizia in modo subdolo – commenta l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – le persone cominciano a dimenticare alcune cose e se inizialmente i ricordi del passato sono ben conservati, nel tempo si arriva al punto da non riconoscere nemmeno i familiari.

In Trentino vi sono più di 8.000 malati, un dato in linea con il resto d’Italia. In questa malattia degenerativa il ruolo dei familiari che si prendono cura del malato è fondamentale, per questo vogliamo dire agli operatori e a tutte le famiglie trentine che si occupano quotidianamente dei propri cari che non sono soli e hanno una rete di associazioni, istituzioni, realtà del pubblico e del sociale sulla quale contare”.

Gli eventi, aperti a tutti, sono stati organizzati dai servizi sociali delle Comunità, in collaborazione con le Associazioni Alzheimer, le APSP e altre realtà del territorio. Il coordinamento della manifestazione è del Tavolo di monitoraggio del Piano provinciale demenze.

Gli appuntamenti:

Comunità Val di Fiemme, Comun General de Fascia

6-16 giugno, Biblioteche comunali: Vetrina Alzheimer, esposizione di libri e materiali audiovisivi sul tema dell’Alzheimer

13 giugno ore 21.00, Predazzo, Teatro comunale: Il problema, spettacolo teatrale di Paola Fresa – Fondazione Sipario Toscana/ErreTiTeatroTrenta

Comunità del Primiero

13 giugno dalle ore 9.00, Primiero San Martino di Castrozza – RSA: Momento di festa, giochi all’aperto e caccia al tesoro con i bambini della scuola materna

Comunità Valsugana e Tesino

8 giugno dalle ore 9.00 alle 17.00, Carzano – Centro Polifunzionale: Giornata Sente-Mente Experience, per apprendere e sperimentare il Sente-Mente project

11 giugno ore 17.00, Borgo Valsugana – sede Comunità: Alzheimer Café, condivisione delle difficoltà, anche emotive, connesse alla malattia

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

6-12 giugno, Biblioteche comunali: Vetrina Alzheimer, esposizione di libri a tema

11 giugno ore 20.30, Baselga di Pinè – Biblioteca comunale: Le dimensioni di relazione utili nelle attività con i pazienti anziani, incontro con il prof. Roberto Marchesino sul tema Pet Terapy

13 giugno ore 20.30, Pergine Valsugana – Teatro comunale: Yesterday, l’ombra del passato, spettacolo teatrale esperienziale di Jana Balkan – Compagnia Portland, preceduto dal cortometraggio “Ti ho incontrata domani” (presenta Paola Taufer)

14 giugno ore 20.30, Levico Terme – Piazza della Chiesa (in caso di maltempo nella sala consiliare del Comune): Operatori di felicità, Flavio Pagano presenta il suo nuovo libro. Interviene il prof. Marco Trabucchi

Comune di Trento

12 giugno ore 17.30 e replica ore 20.00, Trento – ritrovo in P.zza Duomo: Rappresentazione teatrale itinerante, narrazione in movimento lungo via Belenzani in collaborazione con l’Associazione TeatroOvunque

14 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, Povo – parco della RSA (in caso di maltempo nel Centro polifunzionale): Speri-Menti-Amo, laboratori aperti al pubblico di Stimolazione sensoriale, cognitiva, musica e movimento

Comunità Valle dei Laghi

dal 10 al 14 giugno, Cavedine: Percorso di stimolazione, visite guidate al percorso realizzato nel centro del Comune su prenotazione

13 giugno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, Cavedine – RSA: Open day in Rsa, presentazione attività del centro di ascolto

Comunità della Valle di Cembra

6 giugno dalle ore 15.00 alle 17.00, Lisignago – Centro Servizi presso la RSA: Alzheimer al centro, saranno presenti assistenti sociali, medici e Ilaria di ALPACA con i suoi animali

Comunità Rotaliana

11 giugno ore 21.30, Mezzocorona – Teatro S. Gottardo: Il problema, spettacolo teatrale di Paola Fresa – Fondazione Sipario Toscana/ErreTiTeatroTrenta

Comunità della Paganella

6 giugno ore 14.30, Andalo – Sala AltRoPianO del Centro Giovani: La ricetta del cuore -Riscopriamo assieme le nostre tradizioni culinarie, laboratorio culinario in tandem bambini e anziani

11 giugno ore 20.30, Andalo – Sala AltRoPianO del Centro Giovani: La capsula del tempo, serata conclusiva della raccolta di pensieri sul proprio territorio

Comunità della Val di Non

8 giugno, Cles – RSA: Momento di festa, al Parco con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Cles e avvio di un progetto di sensibilizzazione nelle scuole

12 giugno ore 18.00, Fondo – RSA: Le terapie non farmacologiche nella cura della persona con Alzherimer: un cane che aiuta, incontro con il pet therapist Alex Bresadola Associazione sociale “l’impronta”

13 giugno ore 16.00, Taio – RSA: Alzheimer café “Scopriamo perché e come affrontarlo”

Comunità Valle di Sole

7 giugno ore 20.00, Ossana – Teatro comunale: Dov’è sparita Betty, spettacolo teatrale con la compagnia “Alla ribalta” – regia di Jennifer Miller

Comunità Giudicarie

12 giugno ore 20.30, Tione – Teatro cinema comunale: Il problema, spettacolo teatrale di Paola Fresa – Fondazione Sipario Toscana/ErreTiTeatroTrenta

Comunità Alto Garda e Ledro

7 giugno ore 17.30, Riva del Garda – Biblioteca civica: Le beatitudini della malattia, presentazione libro di poesie con l’autrice Roberta Dapunt

10 giugno ore 16.00, Riva del Garda – RSA: Ballo Im-Bilico, spettacolo di ballo con Chiara Ferraglia e Veronica Boniotti

Comunità della Vallagarina

6-14 giugno, Biblioteche comunali: Un libro da leggere, angolo di letture dedicate all’argomento

6 giugno ore 9.30-12.30, Brentonico – Ritrovo presso le scuole: Camminiamo insieme nelle emozioni

8 giugno ore 9.00, Rovereto – Centro diurno Alzheimer – RSA Casa S. Famiglia: Between Sisters, film documentario, dialogo con il pubblico

13 giugno ore 19.00, Rovereto – RSA Via Vannetti: Che banda!, concerto della Banda musicale Giovanile di Pomarolo

14 giugno ore 20.00, Rovereto – Teatro S. Giorgio, La fiaba di Cinderella, rappresentazione teatrale recitata dai Residenti della RSA

15 giugno ore 16.00, Rovereto – Aula Magna Università, Danza – Tango: terapia e benessere, presentazione e lezioni aperte di tango e DanceAbility

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

14 giugno, Folgaria: Una comunità che danza, evento di inclusione sociale e dialogo intergenerazionale con Teresa Rospetti e Stefano Baroni

14 giugno dalle ore 14.00 alle 17.30, Sala Meeting Palaghiaccio: Laboratorio di movimento, ritmo, musica e danza

14 giugno ore 18.00 P.zza Marconi: DANZAPerTe, spettacolo a sorpresa

Gran finale a Levico Terme

sabato 15 e domenica 16 giugno